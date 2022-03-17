Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, Demirci'de gençlerle buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, Demirci'de gençlerle buluştu

AA - Nurullah Kalay - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, Demirci'de gençlerle buluştu

Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, Manisa'nın Demirci ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, Manisa'nın Demirci ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Demirci Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi iş birliği ile Akıncılar Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Bekir Develi, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Yaklaşık 1.5 saat süren söyleşinin sonunda MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin, Bekir Develi'ye çiçek verdi. Belediye Başkanı Selami Selçuk da Develi'ye seccade ve yöresel ürünlerden hediye etti.

Konferansa Demirci Kaymakamı Adem Kaya, AK Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş da katıldı.

AA / Nurullah Kalay - Kültür Sanat

Bekir Develi, Demirci, Develi, Manisa, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title