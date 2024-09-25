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TEKNOFEST'te 1 Milyon Ziyaretçi Bekleniyor

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Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST için 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor. Festivalin genel sekreteri Muhammet Saymaz, bu yıl rekor başvuru aldıklarını ve katılımcılardan online başvuru yapmalarını rica etti.

TEKNOFEST'e 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

ADANA - Adana'da 'TEKNOFEST' için geri sayım başlarken festivalin genel sekreteri Muhammet Saymaz, "1 milyondan fazla ziyaretçi bekliyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz internet sitemizden online başvurusu yapması onlar adına kolaylık sağlayacak" dedi.

Adanalılar 2-6 Ekim arasında düzenlenecek TEKNOFEST için gün saymaya başladı. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünden gerçekleştiren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 1 milyona yakın ziyaretçi katılması bekleniyor.

Adana Şakirpaşa Havaalanında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'te basın mensuplarına alan hakkında bilgi verildi.

"1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu"

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "Bu yıl TEKNOFEST Adana'ya 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. Bu yılda kendi rekorumuzu kırmayı başardık. İlk yılımızda 20 bin başvuru olmuştu. Aslında toplumumuzun bilim ve teknolojiye ne kadar ilgili olduğunun en bariz göstergelerinden bir tanesidir. Bu durumdan oldukça mutluyuz" dedi.

"Şampiyonlar ligi formatını ilk defa yapıyoruz"

Adana'da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'te bu yıl ilk defa şampiyonlar ligini yapacaklarını dile getiren Saymaz, "Aslında şampiyonların da şampiyonlarının çıkacağı bir alan oluşturacağız. Farklı görevler olacak be daha büyük ödüller olacak. Burada şampiyonlar ligi en önemli çıkış noktalarımızdan birisi olacak. Çağımıza uygun birçok yeniliği Adana'da hayata geçireceğiz" diye konuştu.

" 1 milyondan fazla ziyaretçi bekliyoruz"

Adana'nın festival şehri olduğunu bildiklerini belirten Saymaz, "Biz 1 milyondan fazla takipçi bekliyoruz. Belki 1 buçuk milyon katılımcı olur ama festivaller şehri olması hasebiyle ve vatandaşlarımızın da ilgisinin çok yüksek olduğunu bildiğimiz için katılımın ciddi anlamda yüksek olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Misafirler 'Teknofest.org' üzerinden akredite yapmaları gerekiyor"

Katılımcıları ilgilendiren konular hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Saymaz, "Katılım sağlayacak misafirlerin 'Teknofest.org' üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Vatandaşlarımızdan toplu ulaşım araçlarıyla gelmelerini rica ediyoruz. Özellikle erken saatlerde burada olmaları hem vatandaşlar açısından hem de bizlerin operasyon kabiliyeti açısından çok önemli. Online başvuru yapmayan katılımcılar girişte manuel kayıt oluşturacaklar. Ancak, manuel kayıt hem onları hem de bizi ciddi anlamda yoracaktır. O yüzden online başvuru yapılması çok daha kıymetli" dedi.

TEKNOFEST'te 1 Milyon Ziyaretçi Bekleniyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Kültür Sanat

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