Tekirdağ'da Karacakılavuz dokuması kurslarına yoğun ilgi

Tekirdağ'da yaşayan 63 yaşındaki usta öğretici Hatice Çınar, kentin coğrafi işaretli Karacakılavuz el dokumasını 20 yıldır kursiyer kadınlara öğretiyor.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Çınar, 15 yaşında annesinden öğrendiği dokumada zamanla kendini geliştirdi. Evlerindeki tezgahta uzun yıllar dokuma yapan Çınar, daha sonra usta öğretici olmaya karar verdi.

Halk Eğitimi Merkezi'nden 2003 yılında usta öğreticilik belgesi alan Çınar, kursa gelen kadınlara Karacakılavuz dokumasını öğretmeye başladı. Çınar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda 450 kişiye eğitim verdi.

Kursiyerler tarafından yapılan coğrafi işaretli Karacakılavuz dokumaları, şehir dışından gelen protokol üyelerine hediye edilirken, zaman zaman da fuarlarda sergileniyor.

"İnsanlara bu işi öğretmeye gayret ediyorum"

Çınar, AA muhabirine, 144 yıllık bir gelenek olan Karacakılavuz dokumasının Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Bulgaristan'dan gelen insanların getirdiği bir kültür olduğunu söyledi.

Karacakılavuz dokumasının gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir değer olduğunu ifade eden Çınar, "İlk dokumamı annemden öğrenerek bu işe başladım. Ondan sonra ilk tezgahımı kurarak kendimi bu işte geliştirdim. Dokumayı hiç bırakmadım. Yıllardır ortaya güzel ürünler çıkartıp, insanlara bu işi öğretmeye gayret ediyorum. Bizim dokumalarımız dimi dokuma, üzerlerindeki desenler de cicim tekniği ve farklı tekniklerle yapılıyor. Her yerde dokuma var ama bizim dokumalarımız desen ağırlıklı olduğu için farklı. Albenisi daha fazla." dedi.

Çınar, Karacakılavuz dokumalarının Trakya Kalkınma Ajansı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan başvuru sonucu 2019 yılında coğrafi işaret almasının ardından daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.

Çınar, "20 yıldır severek usta öğreticilik yapıyorum. Şimdi de Kültür ve Turizm Müdürlüğünde başlayan kursta eğitimlerimiz devam ediyor. Dokumayı öğrenmek insanın kendisinde bitiyor. Seven insan için bunu öğrenmek kolay. Merak eden, ilgilenen daha çabuk öğreniyor. Gelen arkadaşlar da severek yaptığı için güzel yerlere geldiler. İnsanlara öğretip onların bunu severek yaptığını görmek gurur verici." ifadelerini kullandı.

"Bu işi öğrendiğim için çok mutluyum"

Kursiyer Ayfer Çavuşoğlu Polat da dokumaya meraklı olduğu için kursa katıldığını dile getirdi.

Kursun kendisine çok şey kattığını ifade eden Polat, "Başta zorlansam da Hatice anamızın yönlendirmeleriyle bu işi öğrendik. Şimdi çok güzel ürünler ortaya çıkartmaya başladık. Yaptığımız ürünler yurt dışına kadar gidebiliyor. Bu işi öğrendiğim için çok mutluyum. Ürünlerimizi yurt dışında görmek gurur verici." diye konuştu.

Karacakılavuz dokumaları

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yöre dokumaları, meşe ve gürgen ağaçlarından yapılan, "düzen" adı verilen, dört pedallı tezgahlarda üretiliyor.

Mekikli dokuma tekniklerinden "dimi" ile kirkitli dokuma tekniklerinden "cicim" tekniğinin bir arada kullanılmasıyla yapılan dokumalar, yatay, dikey, serpme, merkezi ve mihraplı olmak üzere beş farklı kompozisyon şemasında tasarlanıyor.