ÇANAKKALE (İHA) - Tekirdağ'da Çanakkale Zaferi kutlamaları

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eski valilik binası önünde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın konuşmalarıyla devam etti.

Vali Yıldırım, "Kahramanlık destanı Çanakkale Zaferinin 107'inci yıldönümünü kutlamak ve vatanımız uğruna canları pahasına göğsünü düşmana siper eden şehitlerimizi anmak için burada bulunuyoruz. Çanakkale Zaferi, eşine rastlanılmayacak fedakarlıkların ve kahramanlıkların yaşandığı Türk ve Dünya tarihinin dönüm noktası olan bir savaştır. Türk Ulusu Çanakkale'de kazanılan zaferle, kendisinde mücadele edecek gücü ve inancı bulmuş ve kurtuluş savaşını kazanarak Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur" dedi.

Çanakkale Zaferi kutlamaları daha sonra çeşitli etkinliklerle devam etti.