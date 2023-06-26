Tekirdağ'da 19. Geleneksel Yayla Şenlikleri İsmail Türüt konseriyle sona erdi

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 19. Geleneksel Yayla Şenlikleri, şarkıcı İsmail Türüt konseriyle sona erdi. Konser öncesi yapılan açık artırmada 70 bin liraya koç satıldı.

Tekirdağ'da "19. Geleneksel Yayla Şenlikleri" şarkıcı İsmail Türüt konseriyle sona erdi.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde Karadeniz Mahallesi Hayrabolu yolundaki şenlik alanında düzenlenen organizasyonun kapanış programında şarkıcı İsmail Türüt sahne aldı.

Konser öncesi Şenlik ağasının belirlenmesi için açık arttırma usulüyle 2 bin 100 liradan koç satılığa çıkarıldı. Açık arttırma sonucu 70 bin Lira ile en yüksek fiyatı veren Gül Samast'a satıldı.

Daha sonra ise Türüt, "Dünya tatlısı", "Çirkini alırmıyım", "Babasından istedim" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler Türüt'ün seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu yılda son derece güzel bir şenlik düzenlediklerini, şenliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.