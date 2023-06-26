Tekirdağ'da 19. Geleneksel Yayla Şenlikleri düzenlendi

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "19. Geleneksel Yayla Şenlikleri" binlerce kişiyi ağırladı. Üç günde 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan şenlik alanında yöresel ürünler ve yöresel yemekler satışa sunuldu.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "19. Geleneksel Yayla Şenlikleri" binlerce kişiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üç günde 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan şenlik alanında yöresel ürünler ve yöresel yemekler satışa sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, şenlikte Karadeniz kültürünün zenginliklerinin ziyaretçilerle paylaşıldığını belirtti.

Şenliklerin 19 yıldır coşkuyla gerçekleştirildiğini aktaran Uzunlar, "Yayla şenlikleri Süleymanpaşa'nın kültürel zenginliklerinden biri oldu. Karadeniz'in kültürü ve coşkulu atmosferiyle dolu 19. Yayla Şenliklerimizde, Karadenizli hemşehrilerimizle üç gün boyunca bir aradaydık. Süleymanpaşa Belediyesi olarak, Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlediğimiz bu muhteşem etkinlikte, yöresel lezzetler, geleneksel müzik ve horon eşliğinde doyasıya eğlence vardı." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz de her yıl şenliklerde çok sayıda ziyaretçiyi en iyi şekilde ağırladıklarını ifade etti.