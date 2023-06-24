Tekirdağ'da 19. Geleneksel Yayla Şenlikleri başladı

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "19. Geleneksel Yayla Şenlikleri" başladı.

Karadeniz Mahallesi Hayrabolu yolundaki şenlik alanında başlayan etkinliğe katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı, Dernek Başkanı Muharrem Akyüz ve beraberindekiler karşıladı.

Şenlik alanındaki stantları gezen Uzunlar, esnafla sohbet ederek "hayırlı işler" diledi.

Vatandaşlar, şenlikte Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı buluyor.

Dernek Başkanı Akyüz, AA muhabirine, Tekirdağ'da 19 yıldır şenlik düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Her yıl şenliğin daha fazla ilgi gördüğünü belirten Akyüz, "Trakya'da yaşayan herkes, özellikle Karadenizli hemşehrilerimiz şenliğe yoğun ilgi gösteriyor. Gurbetçi kardeşlerimiz bu şenlikte memleket hasreti gideriyor. Şenliğimiz herkese hitap eden, herkesin gelerek doyasıya eğlendiği bir etkinlik haline geldi. Burada yöresel ürünler, kemençe ve Karadeniz'den esintiler var. İnsanlar şenlikte Karadeniz'e doyacak diyebiliriz." dedi.

Şenlikte bu akşam müzik grubu İmera sahne alacak.

Yarın çeşitli etkinliklerin ardından Karadenizli sanatçı İsmail Türüt konseriyle şenlik sona erecek.