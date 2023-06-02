Tekfen Filarmoni Orkestrası, Efes Büyük Tiyatro'da konser verecek

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 36. Uluslararası İzmir Festivali, Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın konseriyle devam edecek. İKSEV'den yapılan açıklamada, Efes Büyük Tiyatro'da 4 Haziran Pazar günü saat 21.00'de başlayacak konserde Hasan Uçarsu'nun 'Portreler' adlı orkestra süiti, Çaykovski'nin 'Re Majör Keman Konçertosu' ve Zoltan Kodaly'nin 'Galanta Dansları' seslendirilecek.