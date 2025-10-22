Haberler

Tekerlekli Sandalyedeki Fotoğraf Tutkusu: Dilek Çimen

Erzurum'da genç yaşta geçirdiği omurilik rahatsızlığı nedeniyle yürüme engeli bulunan Dilek Çimen, fotoğraf tutkusuyla hayatına yön veriyor. Tekerlekli sandalyesiyle şehrin soğuğunda fotoğraflar çeken Çimen, sergisiyle sanatını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Genç yaşta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen 48 yaşındaki Çimen'in hayatı, 20 yaşındayken dayısının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle değişti. Tekerlekli sandalyesinde boynunda fotoğraf makinesiyle şehrin sokaklarını gezen Çimen, o yaşından bu yana kentin sokaklarında yaşam fotoğrafları çekiyor.

"Kış şehri" olarak bilinen kentte soğuk havaya rağmen fotoğraf tutkusundan vazgeçmeyen Çimen, çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi desteğiyle sergileme fırsatı buldu.

İnsan, kış ve Erzurum temalı fotoğraflarının yer aldığı 54 kareyi İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde sergileyen Çimen, büyük bir aşkla yaptığı fotoğrafçılığı hayatı boyunca sürdürmek istiyor.

"Fotoğraf benim için çok büyük kapılar açtı"

Dilek Çimen, AA muhabirine, engelli kaldıktan sonra hayatına yeni şeyler katma arayışına girdiğini ve daha sonra fotoğrafla tanıştığını söyledi.

Dayısının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle fotoğrafçılığa başladığını ve belediyenin kursunda 3 yıl eğitim aldığını ifade eden Çimen, "Kendime acıyıp üzülmek yerine daha güzel şeyler yapıp kendime ve aileme bir şeyler katıp fotoğrafla başka hayatlara dahil olmak istedim. Bu bana iyi geldi ve beni iyileştirdi. Fotoğraf benim eksilen yanımı tamamlayan bir şey oldu. O kadar güzel tamamladı ki onunla hayata tutundum. Kadrajın arkasında başka hayatlara baktım. O karelerde benim hissettiğim şeyleri başka insanlara göndermek istedim. Fotoğraf benim için çok büyük kapılar açtı." dedi.

"Cirit fotoğrafım var, eksi 10 derecede çekildi"

Kentte uzun süren kış mevsimi nedeniyle zaman zaman zorluklar yaşadığından bahseden Çimen, şunları kaydetti:

"Kışın çektiğim fotoğraflar beni çok zorladı. Soğukta dışarı çıkınca sırtımda ağrı oluyor. Kış beni zorladığında lahana gibi kat kat giyiniyorum. Gitmem gereken dağ tepe olduğunda kardeşim araçla götürüyor. Kurs arkadaşlarımla birlikte gidiyorum benim için tabii ki zor ama olsun. Cirit fotoğrafım var, eksi 10 derecede çekildi. Alerjim var ve bir elimde mendil, bir elimde makinem öyle çektim. Zorluklar var ama bu yıldırmamalı. Yürürken de zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Arabayla kar üzerinde geçmeye çalışırken, Erzurum insanını bana yardım etmeye çalışırken görmek her şeyi unutturuyor. Karda takılan her insan gibi hissediyorsunuz."

Çimen, açtığı serginin hayatı için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu sergi benim fotoğraf çekmenin ötesinde attığım ilk adımdı. İnsanlarla paylaşmak, beğenisine sunmak çok önemliydi. Sergiye gelenlerden aldığım yorumlar çok olumlu. Bu işin üstatları gelip gezdiğinde geri dönüşleri çok güzel. Komşularım bile 'seninle gurur duyuyoruz' diyor. Ben çekmeye devam edeceğim ve sergi alanı gibi imkanlar sağlandıkça çekmekten de asla vazgeçmeyeceğim. Evde otursam bile evdeki çiçeği çekeceğim. Çünkü bu benim için bir aşk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Kültür Sanat
