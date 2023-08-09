Tek erkek kumaş boyama ustası Tokat'ta dikkat çekiyor

Tarih öğretmeni olarak atanamadı, tarihi kumaş boyama geleneğine sahip çıkmaya karar verdi

Tek erkek kumaş boyama ustası olma özelliğiyle dikkat çekiyor

TOKAT - Tokat'tın el sanatları arasında bulunan kumaş boyama mesleğine sahip çıkan Emirhan Savaş, tek erkek usta olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Tokat'ta yaşayan 27 yaşındaki Emirhan Savaş, resim ve sanata olan ilgisini Tokat'ın el sanatları arasında bulunan kumaş boyama mesleğiyle birleştirdi. Tokat'ta 6 asırdır devam eden ıhlamur ağacından yapılan baskı işlemlerinden çıkan motifleri kök boya ile boyayan Savaş, tarihi mesleğe sahip çıkıyor. Tokat'ta genel olarak kadınlar tarafından yapılan kumaş boyama işinde tek erkek usta olan Savaş, 10 yıldır yaptığı mesleğini 5 yıldır profesyonel olarak devam ettiriyor. Yazma, yastık kılıfı gibi ürünleri boyayan Savaş, Güneydoğu Anadolu ve Avrupa da ürünlerine alıcı buluyor.

"Şuan boyama yapan ustamız yok, bu işi de ben üstlendim"

Tokat'ta tek erkek usta olduğunu belirten kumaş boyama ustası Emirhan Savaş, "Tarih öğretmeni olarak atanamayınca tarihi yaşatmaya karar verdim. Tokat'ta el sanatları çok ünlüdür, buradan dünyanın her yerine ürünler gidiyor. Küçükken sanata ilgim vardı ve bunu geliştirmeye karar verdim. Şuanda hem boyama işlemi yapıyorum hem de öğrencilerim var onlara ders veriyorum. Tokat basmasıyla ilgilenen çok ustamız var. Ancak şuan boyama yapan ustamız yok, bu işi de ben üstlendim. Boyama işlemiyle genelde kadınlar ilgileniyor. Erkek ustalar da basma işleminde çok meşhurlar, işlerinde çok ustalardır. Tokat'ta boyama işlemiyle uğraşan tek usta benim. Kullanacağımız boyanın çeşidine, motifine ve kumaşın boyutuna göre de iş süremiz değişiyor. 1 saat süren ürünlerde oluyor, 4 gün süren ürünlerde oluyor. Yine kumaşın türüne göre tonlama süremiz oluyor. Önceden kök boya çok meşhurdu kullanan usta çok fazlaydı, şuan boyaların çoğunluğu kimyasala dönmüş durumda, eski kök boyalardan kullanmaya çalışıyorum. Tokat'a dışardan gelen misafirlerimiz ürünlere çok meraklılar, özellikle en son yaptığım şahmeran ürünlerini Güneydoğu Anadolu bölgesine gönderiyoruz. Yurt dışından gelen siparişlerde oluyor ancak yurt içinden daha çok talep alıyoruz. Şuan İtalya'ya ürün yolladık, Almanya'dan müşterilerimiz var. Kökboyaları yapan ve üreten usta olmadığı için fiyatları aşırı yüksek durumda kilosu bin 300 lirayı buluyor. Kimyasal boyalar ise 600 lira fiyat bandında bulunuyor. Bu ürünler yurt dışında moda olunca, talepler artınca bu durum bizim hoşumuza gidiyor" Şeklinde konuştu.