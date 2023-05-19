Tebdil-i Mekan Meşkleri Konseri İtalyan Kilisesi'nde Gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 'Tebdil-i Mekan Meşkleri' konseri verdi. İtalyan Kilisesi'ndeki konsere müzikseverler ilgi gösterdi. Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, konserlerle hem Edirne'nin tarihi mekanlarını tanıtmak hem de müzikle birleştirmek istediklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Tebdil-i Mekan Meşkleri" konseri verildi.

İtalyan Kilisesi'ndeki konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

Halil Arseven'in sanat yönetmenliğindeki konserde acemaşiran makamında 13 eser seslendirildi.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine "Tebdil-i Mekan Meşkleri" ismini verdikleri konserlerle hem Edirne'nin tarihi mekanları tanıtmak ve musikiyle birleştirmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda ilk konserlerine İtalyan Kilisesi'nden başladıklarını ifade eden Bahçe, "Bundan sonrada Edirne'nin çeşitli mekanlarında konserler düzenleyeceğiz. Müzikle kentin turizmi ve tarihini birleştireceğiz. Edirne zaten tarihi bir şehir, çok farklı tarihi mekanlar da var. Bu mekanlarda farklı repertuarlarla sanat severlerin karşısında olacağız" dedi.

Konseri kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Edirne milletvekili seçilen Fatma Aksal ve musikiseverler izledi.