TCG Nusret Müze Gemisi Zonguldak'ta Halkın Ziyaretine Açılacak
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TCG Nusret Müze Gemisi, tarihi olayları aktarmak ve denizciliği sevdirmek amacıyla halkın ziyaretine açılıyor. Geminin 23 Mayıs 2023'te Zonguldak Limanı Ro-Ro Rıhtımında ziyarete açılacağı açıklandı.
TCG Nusret Müze Gemisi 23 Mayıs 2023'de Zonguldak Limanı Ro-Ro Rıhtımında halkın ziyaretine açılacak.
Tarihe yön veren Çanakkale Savaşının zaferle sonuçlanmasını sağlayan en önemli stratejik manevralarından birini gerçekleştiren Kahraman Nusret Mayın Gemisi, Çanakkale muharebelerinde 8 Mart 1915 sabahı büyük bir gizlilik içerisinde Erenköy Koyu önlerinde döşediği 26 mayına çarpan müttefik donanmasına ait Ocean, Irresistible ve Bouvet zırhlılarının batması" Gaulois, Suffren ve Inflexible " zırhlılarının ağır hasar alması ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasında büyük rol oynadı.
Halka ve özellikle gençlere o dönemde yaşanan tarihi olayları aktarmak, tarih bilincini arttırmak, deniz müzelerinin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması ile Türk Deniz tarihinde farkındalık oluşturulması için TCG Nusret (N-16) müze gemisi, Karadeniz'de liman ziyaretlerinde bulunacak ve gemi halkın ziyaretine açılacak. Bu çerçevede 23 Mayıs günü Zonguldak Limanı Ro-Ro rıhtımına yanaşacak olan gemi halkın ziyaretine açılacak. - ZONGULDAK