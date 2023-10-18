TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nuri Pakdil'i anma mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatının 4. yılında sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Pakdil'in Kudüs'e olan sevgisine vurgu yaparak, onun mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı.

Kurtulmuş, Pakdil'in vefatının 4. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı. Mesajında Pakdil'in "Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır." sözlerine yer veren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Mücadelesi ve eserleriyle bizlere ilham olan Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Üstat Nuri Pakdil'in de özlemini duyduğu özgür bir Kudüs için mücadeleye devam edeceğiz."