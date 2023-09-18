Tayyib Hoşbaş'ın Ukrayna-Rusya Savaşı belgeseli İngiltere'de yayınlandı
Anadolu Ajansı kameramanı Tayyib Hoşbaş'ın çektiği 'Savaşın Yaşlı Bıraktığı Gözler' adlı belgesel, İngiltere'nin sinema dünyasını konu alan Latest kanalında yayınlandı. Belgesel, birçok uluslararası film festivalinde ödül aldı ve gösterildi. Ayrıca festivallerde toplanan yardım paraları savaş mağdurlarına gönderildi.
Anadolu Ajansında (AA) kameraman olarak görev yapan Tayyib Hoşbaş'ın, Ukrayna- Rusya Savaşı'nda çektiği "Savaşın Yaşlı Bıraktığı Gözler" adlı kısa belgesel, İngiltere'nin sinema dünyasını konu alan televizyon kanalı Latest'da yayınlandı.
Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali (EEIMA) ve Uluslararası Savaş Gönderileri Film Festivalinde (Dispatches of War) ödül alan belgesel, İngiltere'deki Ukrayna Film Festivali (PTAKH), Symbiotic Film Festivali ve Ukrayna Rüyası Film Festivali'ne de seçilerek gösterildi.
Ayrıca festivallerde belgesel gösteriminden toplanan yardım paraları savaş mağdurlarına gönderildi.
Belgeselde, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında yakınlarını kaybeden ve yaşam alanları yerle bir edilen Ukraynalı savaş mağdurlarının yaşadıklarından kesitler yer alıyor.