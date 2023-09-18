Tayyib Hoşbaş'ın Ukrayna-Rusya Savaşı belgeseli İngiltere'de yayınlandı

Anadolu Ajansı kameramanı Tayyib Hoşbaş'ın çektiği 'Savaşın Yaşlı Bıraktığı Gözler' adlı belgesel, İngiltere'nin sinema dünyasını konu alan Latest kanalında yayınlandı. Belgesel, birçok uluslararası film festivalinde ödül aldı ve gösterildi. Ayrıca festivallerde toplanan yardım paraları savaş mağdurlarına gönderildi.