Tayyareci Fethi Bey isminin verildiği Fethiye'de anıldı Kültür Sanat Haberleri Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, isminin verildiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde ölümünün 109. yılında törenle anıldı. Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, isminin verildiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde ölümünün 109. yılında törenle anıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtın önünde sade bir tören düzenlendi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Tayyareci Fethi Bey'in anıtına çelenk sundu. Deprem nedeniyle kutlama ve gösterileri iki ay ertelediklerini belirten Karaca, "Şehit Fethi Bey'i anmak için kalabalık bir heyet burada. Umarım önümüzdeki yıl, ilçemize ismi verilen Şehit Fethi Bey'i daha görkemli bir şekilde anarız." dedi. Törene Dalaman Garnizon Komutanı Albay Halil Gökçe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına Binbaşı Serhan Oğuz, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaynak: AA / Kültür Sanat Fethiye Muğla Kültür Sanat Haberler

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