Taylandlı Şef Nooror Somany Steppe, Geleneksel Yemekleriyle Kültürel Değişimi Destekliyor

Taylandlı şef Nooror Somany Steppe, çocukken annesinden öğrendiği geleneksel yemekleri, farklı coğrafyalarda düzenlenen etkinliklerle tanıtıyor.

Annesi sayesinde çocuk yaşta mutfağa ve geleneksel yemeklere ilgi duymaya başlayan şef Nooror, anne mutfağından öğrendiği inceliklerle 45 yıldır şef olarak Tayland yemekleri yapıyor.

Edindiği tecrübe ve başarısıyla ilgi gören şef, dünyanın çeşitli yerlerinde restoranlar açtı. Tayland mutfağını ülkesi dışında Belçika, İngiltere, Fransa, Danimarka ve Malta'daki restoranlarında beğeniye sunan Nooror, ayrıca yemeklerin tanıtımı için gönüllü elçi oldu.

Şef Nooror, Tayland Krallığı desteğiyle çeşitli ülkelerde yapılan tanıtım etkinliklerinde hem Tayland mutfağının zenginliğini hem de kültürünü tanıtıyor. Bu kapsamda İzmir'de Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türk Hava Yolları işbirliğinde düzenlenen Tayland Yemek Gecesi'ne katılan şef, hazırladığı menüyle konuklarının karşısına çıktı.

Anneye özel teşekkür

Etkinlik sonrası AA muhabirine açıklama yapan Nooror Somany Steppe, şeflik yolculuğunda annesinin özel bir yeri olduğunu söyledi.

Ona içten teşekkür etmesi gerektiğini belirten Taylandlı şef, kendisine yemek yapmanın çok önemli olduğunu öğrettiğini kaydetti.

"Yemek pişirmek hem insanları hem de aileleri mutlu eder. Bu, bizim kültürümüzün bir parçasıdır." diyen Nooror, Tayland mutfağının çok fazla ot ve baharat kullanımı, acı, ekşi, tatlı ve tuzlu tatların bir arada bulunması yönleriyle Asya mutfaklarından ayrıldığını anlattı.

Nooror Somany Steppe, yemekte malzemenin önemine dikkati çekerek taze ve kaliteli malzeme olmadan iyi Tayland yemeğinin olamayacağını vurguladı.

Yemeklerinde anahtar kelimenin "sağlık" olduğunu anlatan şef Nooror, otların pek çoğunun sağlığa iyi geldiğini, bundan dolayı Tayland mutfağının hem sağlıklı hem de çok lezzetli olduğunu ifade etti.

Nooror, genç şeflerin Tayland mutfağına duyduğu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Tayland mutfağı konusunda eğitim alıyorlar. Onlar bu kültürü sürdürecek. Ben de mutfakta kızım ve oğlumla birlikte çalışıyorum. Gelecek nesil, Tayland mutfağını aynı güzellikte devam ettirecek." diye konuştu.

Türk mutfağına övgü

Türkiye'ye üçüncü kez geldiğini belirten Nooror Somany Steppe, Türk ve Tayland mutfağının güçlü bir mirasa sahip olması dolayısıyla benzerlik gösterdiğini dile getirdi.

Türk ve Tayland kültürlerinin birbirine benzediğini de ifade eden şef Nooror, şunları kaydetti:

"Sizde de sofralar paylaşılır, tıpkı Tayland'da olduğu gibi. Burada çok taze ürünler buldum, özellikle deniz ürünleri çok iyiydi. Yemekler arasında benzerlikler gördüm ama tek fark, siz baharatı az kullanıyorsunuz. Bizim mutfağımızda kremamsı, acılı, ekşili, tuzlu tatlar ve otların aroması hep bir arada olur. Sizde ise çok salata var, doğal ve sağlıklı yiyecekler tüketiyorsunuz. İki mutfak da sağlıklı ama Tayland mutfağı daha yoğun aromalara sahip."

Nooror, Türkiye'de denediği tatlar arasında en çok baklava ve lokumdan etkilendiğini belirterek, "Dün ülkenizdeki en iyi Michelin restoranlarından birinde kuzu eti yedim. Tatlı olarak baklava ve dondurma harikaydı." diye konuştu.

Amaç kültürel değişim

Şefe Türkiye programında eşlik eden Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, amaçlarının kültürel değişim olduğunu söyledi.

Türk ve Tayland mutfağının dünya çapında önemli mutfaklar arasında yer aldığını belirten Büyükelçi, 4 yıldır Türkiye'de bulunduğunu, eşi ve kendisinin Türk mutfağını çok sevdiğini sözlerine ekledi.