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Tavşanlı Höyük'te 3 Bin 750 Yıllık Ticaret Buluntusu Ortaya Çıkarıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, 3 bin 750 yıllık ticaret buluntusu olan fayans silindir mührünün gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Mührün Anadolu'nun ticaret tarihinde önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Tavşanlı Höyük'te yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, 3 bin 750 yıllık ticaret buluntusu olan fayans silindir mührün gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Tavşanlı Höyük'te gerçekleştirilen kazılarda, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nın sonuna tarihlenen bir katmanda, şehri yerle bir eden bir saldırının izlerini taşıyan yangın tabakası içinde, 3 bin 750 yıllık bir silindir mühür bulunduğu bildirildi. Açıklamada mührün, Anadolu'nun ticaret tarihinde önemli bir boşluğu doldurmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, mührün fayanstan yapılmış nadir bir buluntu olduğu, üst ve alt hattının çizgilerle sınırlandırıldığı, iç kısmında ise iç içe ikili ve üçlü gruplar halinde yerleştirilmiş "V" motifleri bulunduğu bilgisi yer aldı.

Batı Anadolu'daki ilk örnek olarak kayda geçti

Orta Anadolu'da Kültepe ve Acemhöyük gibi büyük ticaret merkezlerinden bilinen fayans silindir mühürlerin, Batı Anadolu'daki ilk örneği olarak kayda geçen bu mührün, doğu ile batı arasında yeni ticaret yollarının varlığını açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.

Kazılar sırasında ortaya çıkan diğer buluntuların, bu ticaret merkezinin Mezopotamya ve Orta Anadolu kökenli eserlerle bağlantısını güçlendirdiği, ancak en çarpıcı bulgunun, yangın tabakasındaki molozlar arasında bulunan silahlar ve dört farklı bireye ait insan kalıntıları olduğu aktarılan açıklamada, keşfin hem Tavşanlı Höyük'ün önemini pekiştirdiği hem de Anadolu'nun tarihsel ticaret ağlarının boyutunu ve bu dönemdeki kültürel etkileşimlerin derinliğini gözler önüne serdiği belirtildi.

Bakan Ersoy'dan silindir mühre ilişkin paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 bin 750 yıllık silindir mührün gün yüzüne çıkmasının Anadolu'nun tarihine yeni bir ışık tuttuğunu belirtti.

Bakan Ersoy, "Bu değerli bulgu, Anadolu'nun doğu ile batı arasındaki ticaret yollarındaki kritik rolünü gözler önüne seriyor. Tavşanlı Höyük, kültürel mirasımızın zenginliğini ve çeşitliliğini bir kez daha kanıtladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki kültürel değerlerimizi koruma ve geleceğe miras bırakma yolunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, projede çalışan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve kazı ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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