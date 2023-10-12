Tatvan Doğu Anadolu 2'nci Kitap Fuarı'na Kaymakam Demir'den ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tatvan Doğu Anadolu 2'nci Kitap Fuarı'nı gezdi.

Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve yüzlerce yayınevi, şair, yazar ve gazetecinin katıldığı fuar, kitapseverlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Fuarda incelemelerde bulunan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, stantları gezerek kitaplarını imzalamak için bulunan yazarlarla sohbet etti. Fuarı gezen çocuklarla da yakından ilgilenen Kaymakam Demir, "Belediyemizin organizasyonuyla Türkiye'de marka olma yolunda ilerleyen Tatvan Doğu Anadolu 2'nci Kitap Fuarı'nı gezdik. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi. - BİTLİS