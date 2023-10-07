Tatvan 2'nci kitap fuarına yoğun ilgi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı devam ediyor.

Tatvan Belediyesi ev sahipliğinde "Türkiye'nin 100. Yılında Değişen ve Dönüşen Bir Kent" temasıyla ikincisi gerçekleştirilen Tatvan Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı. Tatvan Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ikinci kez kapılarını açan fuarda yüzlerce yayınevi, çok sayıda yazar, şair ve konuşmacı okur severler ile buluşacak. Yoğunluğun eksik olmadığı Kitap fuarının ikinci gününde de kitapseverler yayınevleri ve kitaplarla buluştu. Kitap fuarını beğendiğini ve gezmeye devam edeceğini aktaran Hürrem Su Serinci, "Kitap fuarı gerçekten çok güzel ve hepimiz için çok etkili olduğunu düşünüyorum. Fuarda tarih konulu kitaplar en çok beğendiğim, ilgimin çektiği kitaplar oldu" şeklinde konuştu.

Kitap fuarında aldığı kitaplarla doyasıya vakit geçireceğini söyleyen Esmanur Karadaş, "Fuar vesilesiyle yeni kitaplarla buluştuk. Burada kitaplarımızı okuyup doyasıya kitaplarla vakit geçirmeyi düşünüyorum" dedi.