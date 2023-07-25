Tatbikat Sahnesi'nden Otomatik Portakal rap müzikali
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Tatbikat Sahnesi, Anthony Burgess'in Otomatik Portakal eserini rap müzikali olarak sahneleyecek. Elvin ve Erdal Beşikçioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği oyunda rap ve alternatif pop müzik sanatçıları 18 kişilik koroyla bir araya gelecek. Müzikalin ilk gösterimi 28 Eylül'de Zorlu PSM'de yapılacak.
Tatbikat Sahnesi, yeni sezonda Anthony Burgess'in kült eseri "Otomatik Portakal"ı rap müzikali olarak sahneleyecek.
Elvin ve Erdal Beşikçioğlu'nun birlikte uyarlayıp yönetmenliğini üstlendikleri oyun, Şanışer, Sokrat St, Ados, Kamufle, Redo ve Müjde Kızılkan gibi rap ve alternatif pop müzik sanatçılarını 18 kişilik koroyla sahnede buluşturuyor.
Müzikalin oyuncu kadrosunda, Ünsal Coşar, Fatih Sönmez ve Selin Zafertepe yer alıyor.
Koreografisi Tan Temel ve Evrim Akyay, ışık tasarımı Yakup Çartık, dekor tasarımı Barış Dinçel, kostüm tasarımı Eylül Gürcan, video mapping çalışması Can Akyürek, afiş tasarımı ise Hande Şiri'ye ait müzikalin ilk gösterimi 28 Eylül'de Zorlu PSM'de yapılacak.