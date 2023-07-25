Tatbikat Sahnesi'nden Otomatik Portakal rap müzikali

Tatbikat Sahnesi, Anthony Burgess'in Otomatik Portakal eserini rap müzikali olarak sahneleyecek. Elvin ve Erdal Beşikçioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği oyunda rap ve alternatif pop müzik sanatçıları 18 kişilik koroyla bir araya gelecek. Müzikalin ilk gösterimi 28 Eylül'de Zorlu PSM'de yapılacak.