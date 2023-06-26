Marmaris'in kardeş şehri Nijnekamsk'tan gelen Tatar müzisyenler, Marmaris'te konser verdi.

Marmaris ile Tataristan'ın Nijnekamsk kenti arasında kurulan kardeş şehir ilişkileri kapsamında Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin ve heyeti Marmaris'e geldi. Mullin'in beraberinde gelen Tatar müzisyenler Marmaris'te bir konser verdi.

Tatar sanatçılar Aizat Shaikhutdinov, Landish Gabdrakhimova ve Dinara Uldanova'nın Atatürk Meydanı'nda verdiği konser yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Ülkelerinin geleneksel parçalarını söyleyen sanatçıların Türkçe söylediği 'Bir Başkadır Benim Memletekim' şarkısı ise büyük alkış aldı.