Taşova ve Suluova'da Halk Eğitimi Merkezleri'nde El Sanatları Sergisi Açıldı

Taşova ve Suluova Halk Eğitimi Merkezleri'nde yıl sonu el sanatları sergileri açıldı. Sergilerin açılışlarına ilçe kaymakamları ve belediye başkanları da katıldı.

Taşova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde (HEM) yıl sonu el sanatları sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezindeki serginin açılışını Kaymakam Ahmet Gökcecik ve Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, el sanatları sergisinde tel kırma, el ve makine nakışı, kilim dokuma, iğne oyası ve mefruşat ürünlerinin sergilendiğini belirtti.

Suluova

Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi tarafından Erarslan köyü ile Çeltek Madeni İlkokulu'nda yıl sonu el ve makine nakışı ürünleri ile ev tekstili ürünlerinden oluşan geleneksel el sanatları sergileri açıldı.

Sergilerin açılışlarını yapan Kaymakam Şafak Gürçam, el emeği göz nuru birbirinden değerli ürünler dolayısıyla emeği gecen usta öğreticilerle kursiyerleri tebrik etti.

Gürçam, "Kültürümüz bizim zenginliğimiz olup, yarınımız gençlerimize aktarılarak yaşatılması son derece önemli ve anlamlıdır. Bizim kültürümüze ait her nakış, ilmek, renk, çizgi ve ürünler yaşantımızın birer parçası olup her birinin bir anlamı ve hikayesi vardır." diye konuştu.