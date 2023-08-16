Tarsus'ta Sanat Eğitimleri Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu'nun sanatsal eğitim faaliyetleri devam ediyor. Genç ve saklı yeteneklerin sanata kazandırılması için 'Akrilik Peyzaj Resim Atölyesi' çalışması gerçekleştiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki ' Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu'nun (TADEKA) sanatsal eğitim faaliyetleri devam ediyor. Genç ve saklı yeteneklerin sanata kazandırılması için TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu üyesi eğitmen Nurettin Gözen nezaretinde 'Akrilik Peyzaj Resim Atölyesi' çalışması gerçekleştiriliyor. 'Sanat İyi Gelecek' mottosuyla düzenlenen aktivite, ağustos ayı boyunca iki grup halinde yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu'nun sanata ve sanatçıya desteği devam ediyor. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu Plastik Sanatlar Kurulu üyesi eğitmen Nurettin Gözen nezaretinde genç ve saklı yeteneklerin sanata kazandırılması için 'Akrilik Peyzaj Resim Atölyesi' çalışması yapılıyor.

Tarsus Kızılmurat Mahallesi St. Paul Kuyusu yanında bulunan tarihi binada hizmet veren TADEKA'da uygulanan eğitimlerde kursiyerlere karakalem, akrilik ve peyzaj teknikleriyle resim yapabilme eğitimleri veriliyor. 16 yaş üstünde herkesin katılabileceği eğitimler hafta içi verilirken, kurs bitimiyle birlikte ortaya çıkan eserler düzenlenecek sergide görücüye çıkacak.

Resim eğitmeni Nurettin Gözen, atölye çalışması kapsamında ilk olarak karakalemle çalışmaya başladıklarını belirterek, "Arkadaşlara burada 1 ay boyunca kurs veriyoruz. Önce karakalemle başladık. Daha sonra akrilik boyaya geçeceğiz ve onların tonlamasını göstereceğiz. Bizim buradaki amacımız resmi ve resim sanatını sevdirmek. İlerleyen zamanlarda daha güzel şeyler yapmayı planlıyoruz" dedi.

Akrilik Peyzaj Resim Atölyesi çalışmasına, kendisini resim sanatında geliştirmek için katıldığını söyleyen üniversite öğrencisi Semiha Belli, "Okuduğum bölüm tasarımla ilgili. Bu yüzden resimle zaten ilgileniyordum. Burada da böyle güzel bir etkinlik yapılmışken, 'Neden gelmeyeyim' diye düşündüm. Burada hem yeni arkadaşlıklar ediniliyor, hem güzel etkinlikler yapılıyor hem de kendimizi geliştiriyoruz. Bu tip etkinlikler sayesinde, dünyaya daha canlı bakıyoruz" diye konuştu.

Ev hanımı olan Leyla Bulut ise, resim çizmeyi çok sevdiğini ve kendisini bu konuda daha da geliştirmek istediği için atölye çalışmasına katıldığını kaydederek şunları söyledi:

"Böyle bir atölye çalışması olduğunu duyunca gelmek ve zamanımı bu şekilde değerlendirmek istedim. Çocuklarıma derslerinde harita çizdirir, yardımcı olurdum. Kendim de ortaokul ve lise bilgilerimle gelip, burada resim konusunda daha farklı teknikler öğrenmek istedim."