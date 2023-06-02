Tarsus'ta Öğrencilerin Geri Dönüşüm Tabloları Sergilendi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ortaokul öğrencilerinin geri dönüşüm maddeleriyle hazırladığı tablolar sergilenmeye başlandı. İlçedeki Turgut İçören Ortaokulu öğrencileri, atık gazoz kapağı, su borusu, patlak ampul, kullanılmayan cep telefonu, boş ilaç kutusu gibi malzemeleri geri dönüştürerek tablolar hazırladı. Tablolar, Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı. Sergideki ünlü bilim insanı Albert Einstein, ressam Frida Kahlo ve Kızılderili reisi tabloları beğeni aldı. Resim öğretmeni Erdal Göçen, proje ile öğrencilere doğa bilinci aşıladıklarını söyledi. Göçen, "Plastik malzemelerin doğaya olan zararını anlatıyoruz" dedi. Sergi, Haziran ayı ortasına kadar açık kalacak. (DHA)