Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından düzenlenen 'Tarımın Geleceği' konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Gürsel Egemen Ergin birincilik ödülünü 'Hayvancılık' eseriyle kazandı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından, Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) ile birlikte düzenlenen "TARSİM 2023 Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, "Tarımın Geleceği" konulu yarışmada, birinciliği "Hayvancılık" eseriyle Gürsel Egemen Ergin, ikinciliği "Balıkçı" eseriyle Sabri Altın, üçüncülüğü "Bal Gibi" eseriyle Özkan Bilgin aldı.

Mansiyon ödülleri ise, "Zorlu Yaşamlar" eseriyle Hilal Emnacar'ın, "Balıkçı" eseriyle Faysal Kanber'in ve "Küçük Çobanlar" eseriyle Mehmet Şah Deniz'in oldu.