Tarihin sıfır noktasında Turistlerin halay keyfi - Haberler

Tarihin sıfır noktasında Turistlerin halay keyfi

ŞANLIURFA Şanlıurfa 'da "Türk Mutfağı" Haftasında tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe'de Urfa Türküleri yankılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde kutlanan "Türk Mutfağı" Haftasında tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe'de sıra gecesi düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde bulunan Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından Göbeklitepe Amfi alanında düzenlenen sıra gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yurt İçi ve yurt dışından Göbeklitepe'yi gezmeye gelen turistler bir yandan tarihe ışık tutan Göbeklitepe'yi gezerek alanı incelerken, diğer yandan da Urfa Türküleri eşliğinde doyasıya eğlendi. 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler Urfa Ahengi Müzik grubunun seslendirdiği türküler eşliğinde eğlendi. Tarihi alanı gezmeye gelen misafirler okunan türkülere eşlik ederek halay çektiler.

Göbeklitepe ören yerinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara yöreye özgü külünce ve Reyhan şerbeti ikram edildi.