Tarihi Üçhöyük'te 4. sezon kazı çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Üçhöyük'te başlatılan kazı çalışmaları 4. sezonu ile devam ediyor. Kazı heyetinde birçok üniversiteden bilim insanı ve arkeologlar görev alırken, elde edilen kalıntılar hassas bir şekilde değerlendiriliyor.

Tarihe ışık tutacak kazı çalışmasının 4'ncü sezonu sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Hititler'den önce yaşadıkları düşünülen ve ilk izlerin Puruşhanda beyliğine işaret eden Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Üçhöyük'de başlatılan kazı çalışmaları 4'ncü sezonu ile devam ediyor.

Bolvadin ilçesinde keşfedilen Üçhöyük'de yaklaşık 2 yıl önce dünya arkeoloji tarihini heyecanlandıracak bir kazı çalışması başladı. Kazı heyetinde birçok üniversiteden bilim insanı ve arkeologlar görev alırken, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile bölgede başladığı çalışma devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde elde edilen kalıntıların hassas bir şekilde değerlendirildiği belirtildi. Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, bölgeye giderek incelemede bulundu. Tanır bu yıl 4'ncü sezonu başlatılan Bolvadin Üçhöyük kazı çalışmaları ve buluntular hakkında Doç. Dr. İsmail Baytok'dan bilgi aldı.