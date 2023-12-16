Tarihi taş bina Çorum'da Millet Kütüphanesi olarak hizmete açılıyor

- Tarihi taş bina 63 yıl sonra "Millet Kütüphanesi" oluyor

ÇORUM - Çorum Belediyesi, eski hizmet binası olarak faaliyet gösteren tarihi taş binayı restore ederek millet kütüphanesine dönüştürüyor.

1923 yılında Milli Kütüphane olarak inşaatına başlanan tarihi bina, 3 Ağustos 1925 yılında hizmete açıldı. Taş binanın hizmete girdiği ilk yıllarda üst katında Milli Kütüphane, müzelik eserler teşhir odası, öğretmenler birliği toplantı odası, alafranga ve alaturka müzik çalışma odaları yer alırken alt katı Osmanlı bankası ve özel işyerleri olarak değerlendirildi. 1938 yılında Milli kütüphane alt kata alınırken, üst kat tamamen Halkevi'ne dönüştürüldü. 1960 ihtilalinden sonra da bina Belediye Binası olarak hizmet verdi.

Çorum Belediyesi'nin bu yıl içerisinde yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşınmasının ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatlarıyla taş binanın kütüphaneye dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Yılsonunda hizmete açılması planlanan kütüphane ile birlikte Başkan Aşgın'ın seçim vaatlerden olan 7/24 açık kütüphane projesi eski belediye binasında hayat bulacak ayrıca kütüphane tarihi konseptiyle gençlerin hem ders çalışabileceği, hem teknolojik imkanlarından faydalanabileceği bir mekan olacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, barışın, kardeşliğin, sevginin merkezi Çorum'un aynı zamanda ilim ve bilim merkezi olması için emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Merkezde ilim ve bilim, kitap ile kitap kokusu olması için tarihi bir karar vererek eski belediye hizmet binasının alt katını tarihte açıldığı ilk gün ki gibi kütüphane yaptıklarını açıklayan Başkan Aşgın, "1923 yılında Milli Kütüphane Yapım İnşaat Komisyonu tarafından inşaatına başlanmış 3 Ağustos 1925 yılında açılış kurdelesi Milli Kütüphane olarak kesilmiş olan çok nitelikli ve özel bir bina. Mimarisi ile estetik duruşuyla şehrimize değer katan, kentin kimliği bakımından değerli bir bina. 1925 yılında hizmete açıldığında tarihi binanın üst katının Milli Kütüphane, bir kısmı alaturka, alafranga müzik odası, bir kısmı öğretmenler birliği toplantı odası olarak yapılmış. Alt katta ise Osmanlı Bankası ve özel işyerleri var. Belirli bir süre böyle devam etmiş" dedi.

Milli kütüphane 1960 darbesinde kütüphaneye dönüştürülmüş

1938 yılında üst katının Çorum Halkevi'ne dönüştürüldüğünü anlatan Başkan Aşgın, "Tarihi bina 1960 yılına kadar Halkevi olarak hizmet vermiş. Kütüphane alt kata alınmış. Kütüphane de 1960 yılına kadar hizmet vermiş. Taş bina 1960 yılındaki darbenin ardından belediye verilmiş. 1960 yılından günümüze kadar belediye binası olarak, başkanlık makamı olarak kullanılıyor. Yeni hizmet binamızı yapıp taşındıktan sonra istedik ki o tarihi kurucu irade, bu binayı nasıl ki 3 Ağustos 1925 yılında kütüphane olarak açmışsa bizde aslına rücu edelim o kurucu iradeye saygı olarak kütüphane yapalım dedik. Belediyemizin üst katı başkanlık makamı olarak devam edecek" diye konuştu.

"Cumhuriyetimizin 100. yılında ışıkları hiç sönmeyecek bir kütüphaneyi hizmete açıyoruz"

Cumhuriyetin 100. yılında ışıkları hiç sönmeyecek bir kütüphaneyi hizmete açtıklarını dile getiren Başkan Aşgın, " Şehrimize gelen misafirlerimizi dünyanın merkezinde ağırlamak istiyoruz. Ancak alt katı kütüphaneye dönüştürüyoruz. Şuanda son rötuşlar yapılıyor. Tüm hazırlıklar tamamlanıyor. Bu yılsonu itibariyle cumhuriyetimizin 100. yılında burayı 7 gün 24 saat açık, ışıkları hiç sönmeyen bir kütüphane olarak hizmete açıyoruz. Tüm kitapların alımları, dekorasyonları herşeyi tamam. Şehrimizde tüm kitapseverlerin büyük bir iştiyakla geleceği, saatlerin nasıl geçtiğinin anlaşılmadığı hem araştırmacılar bakımından hem öğrenciler bakımından en çok kullanılacak yerlerden bir tanesi olacak" ifadelerini kullandı.

"Millet kütüphanesi ismini verdik"

Tarihi taş binanın ilk kurulduğunda Milli Kütüphane olarak isimlendirildiğini hatırlatan Başkan Aşgın, şunları kaydetti; "Milli ismi Türkiye'de sadece bir tane kütüphaneye verildiği için bu ismi veremiyoruz. Bizde buraya Çorum Belediyesi Millet Kütüphanesi olsun. Milletin kütüphanesi olsun. ve ışıkları hiç sönmeden başta gençlerimiz olmak üzere burası cıvıl cıvıl olsun. Belediye olarak kendimiz işleteceğiz. Açılışa hazırlıyoruz.