Tarihi şehrin sokaklarını atlarla gezdiler

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde Arnavut kaldırımlı sokaklarda nal sesleri yükseldi

KARABÜK - Binicilik ve Kültür Derneği, Ride4Far ekibi ve Safranbolu Oğuzhan At Çiftliği koordinesinde binicilik tutkunları, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi sokakları atlarla gezdi.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprülerle açık hava müzesini andıran tarihi ilçenin Arnavut kaldırımlı sokaklarında yüz yıllar önce olduğu gibi yine nal sesleri duyuldu. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bolu gibi birçok şehirden yaklaşık 60 at binicisinin yer aldığı grup, Tarihi çarşı bölgesine safari düzenledi. Tarihi sokaklarda atlarla gezen biniciler, vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar, Tarihi Çarşı'nın dar sokaklarından geçen binicileri telefonlarıyla kayda alırken, bazı esnaflar binicilere lokum ikram etti.

Oğuzhan At Çiftliği işletmecisi Oğuzhan Güngör, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, iki günlük güzel bir safari düzenlediklerini belirtti. Güngör, "Cumartesi günü Sırçalı bölgesine at sırtında güzel bir orman gezisi yaptık. Sonrada iftar programı yaptık. Bugün de Tarihi Çarşı'da sokaklarında 55 atlık yürüyüş turu düzenledik. Bolu, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve birkaç ilden gelen atlılarla oluşturduğumu konvoy güzel ilgi gördü. Başarılı şekilde etkinliğimizi tamamladık" dedi.

At binicisi Özgür Peştanlı da Binicilik ve Kültür Derneği ve Ride4Far ekibi olarak toplandıklarını belirtti. Türkiye'nin her yerinden at sahipleri, çiftlik sahipleri ve binicilerle beraber Safranbolu'da misafir edildiklerini ifade eden Peştanlı, "Buradaki arazileri, kanyonları gezdik ve herkes çok mutlu ayrıldı. Bundan sonra değişik etkinlikler ve ilçelerde devam edeceğiz" diye konuştu.

Tarihi Çarşı turunu da değerlendiren Peştanlı, şunları kaydetti:

"Çok güzeldi, halk çok memnun kaldı. Birçok fotoğraf karesi aldılar bizden. Belki bizi çok iyi tanıyorlar belki de tanımıyorlar ama bu saatten sonra bizi tanıyacaklarına inanıyoruz. Teklif gelirse bir daha Safranbolu'ya gelmek isteriz, çok iyi karşılandık ve çık başarılı bir ilçe.