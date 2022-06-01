Tarihi Roma Hamamı'nda Trio Patara Grubu konseri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi Roma Hamamı'nda Trio Patara Grubu konseri

AA - Bayram Akkaya - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Trio Patara grubu tarihi Roma Hamamı'nda sahne aldı.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Trio Patara grubu tarihi Roma Hamamı'nda sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalde, restorasyonu yeni tamamlanan Roma Hamamı açık hava sahnesine dönüştü.

Leyla Bayramoğulları, Simge Büyükedes ve Aslıhan Güngör'den oluşan Trio Patara grubu, antik kalıntıların etkileyici atmosferinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Flüt, arp ve soprano sese uygun ünlü bestelerin seslendirildiği konser, izleyicilerin beğenisiyle karşılandı.

AA / Bayram Akkaya - Kültür Sanat

Turizm Roma Kültür Sanat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title