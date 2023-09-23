Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen Tarihi Osmaneli Panayırı, çocuk etkinlikleri, halk oyunları gösterisi ve müzik ziyafetiyle devam ediyor. Panayır, kültürel ve geleneksel değerlere sahip çıkarak birçok insana ev sahipliği yapıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediyesi tarafından düzenlenen Tarihi Osmaneli Panayırı coşkuyla devam ediyor.

Tarihi Osmaneli Panayırı ikinci gününde çocuk etkinlikleriyle başlayarak, panayır ardından yerini 75. Yıl Anadolu Lisesi Halk Oyunu Ekibi ve Osmaneli Belediyesi Orkestrası'na bıraktı ve izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yapılan halk oyunları gösterisiyle önce izleyiciyi büyülediler ardından ise orkestra ile muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattılar.

Kültürel ve geleneksel değerlere sahip çıkan panayır hem çocuklara hem gençlere hem de yetişkinlere hitap eden etkinliklerle devam ediyor. Dışarıdan gelen yolun talep ile Osmaneli birçok insana panayırda ev sahipliği yaparak kültürlerini ve geleneklerini tanıtmaya devam ediyor. - BİLECİK