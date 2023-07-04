Tarihi Kırkpınar Davul Zurna Ekibi Geleneksel Usullerle Davet Ediyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet için Edirne'de gezen davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetleriyle müzik çalıyor ve vatandaşları etkinliğe davet ediyor.

Tarihi Kırkpınar davul ve zurna ekibi, vatandaşları bu yıl 662'ncisi gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne geleneksel usullerle davet ediyor.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 7-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 662'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetleriyle kentin cadde ve sokaklarında geziyor.

Güreş havaları ve Rumeli ezgilerini çalan 40 kişilik müzisyen grubu, güreşler öncesi geleneksel usullerle davet geleneğini sürdürüyor.

Davul zurnalı daveti ilgiyle takip eden ve cep telefonlarıyla kaydeden esnaf ve vatandaşlar da beğenilerini verdikleri bahşişle gösteriyor.

Şef Alaattin Zurnacı, AA muhabirine Kırkpınar heyecanının başladığını söyledi.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" Kırkpınar'a herkesi davet ettiklerini belirten Zurnacı, "Edirne'yi ve Kırkpınar'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Edirnelileri ve tüm güreşseverleri Kırkpınar'a davet ediyoruz." dedi.