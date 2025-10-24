Haberler

Tarihi Karaağaç Garı'na Nostaljik Aydınlatma

Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki tarihi tren garı, nostaljik dokuya uygun dış cephe aydınlatması ile geceleri görsel bir şölen sunuyor. Yapılan çalışmalar, bölgenin tarihi kimliğini ön plana çıkarıyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan tarihi garda nostaljik dokuya uygun dış cephe aydınlatması yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karaağaç Mahallesi'nde TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan tarihi gar binası ve çevresindeki düzenleme çalışmaları sürüyor.

Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden olan binada yapılan çalışmayla gar binası aydınlatıldı.

Tarihi dokuya uygun şekilde yapılan aydınlatmayla bölge geceleri de güzel bir görünüme kavuştu.

Neoklasik üslupta tasarlandı

Tarihi Karaağaç Tren Garı, geçmişten bugüne taşıdığı mimari ve siyasi izlerle Edirne'nin simge yapılarından biri olmayı sürdürüyor.

Karaağaç Mahallesi'nde yer alan ve 1873 yılında Rumeli demir yolu hattı kapsamında inşa edilen ilk istasyon binasının yerine, 1914'te dönemin önde gelen mimarlarından Mimar Kemalettin Bey tarafından bugünkü gar binası neoklasik üslupta tasarlandı. Ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle hizmete giriş tarihi gecikerek 1930 yılına sarktı.

Edirne-İstanbul hattının değişmesi sebebiyle yapılan yeni gar binasına taşınılınca, Karaağaç'taki yapı 1971'de boşaltıldı.

Tarihi bina, 1977 yılında Trakya Üniversitesine devredildi. 1998 yılında üniversitenin rektörlük binası olarak kullanılmaya başlandı. 2017 itibarıyla Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine ev sahipliği yapan Karaağaç Tren Garı, bugün de ziyaretçilerine açık bir kültür ve tarih durağı olma özelliğini koruyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
