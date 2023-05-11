Tarihi Kaleiçi'nin simge ismi 'Mustafa Kaptan' heykeli kayıp güvercinine kavuştu Daha önce iki kez ortadan kaybolan Mustafa Kaptan Heykeli'nin bakımı yapıldı, üçüncü kez güvercin sembolü monte edildi Büyük üzüntü yaşayan Mustafa Kaptan'ın torunu, heykelin yeni halini ile güvercini yerinde...

Tarihi Kaleiçi'nin simge ismi 'Mustafa Kaptan' heykeli kayıp güvercinine kavuştu

Daha önce iki kez ortadan kaybolan Mustafa Kaptan Heykeli'nin bakımı yapıldı, üçüncü kez güvercin sembolü monte edildi

Büyük üzüntü yaşayan Mustafa Kaptan'ın torunu, heykelin yeni halini ile güvercini yerinde görünce mutluluk yaşadı

Mustafa Ekizler'in torunu Sinem Ekizler: "Bugün çok mutluyuz"

ANTALYA - Antalya'da tarihi Kaleiçi'nin simge ismi Kaptan Mustafa Ekizler'in heykelindeki iki kez ortadan kaybolan güvercin sembolü yeniden monte edildi. Daha önce büyük üzüntü yaşayan Mustafa Kaptan'ın torunu Sinem Ekizler, heykelin güvercinli ve bakımı yapılmış yeni halini görünce büyük mutluluk yaşadı. Ekizler, "Bugün çok mutluyuz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muhittin Böcek Beyefendiye Ekizler ailesi adına çok çok teşekkür ederim" dedi.

1905-2001 yılları arasında yaşayıp 96 yaşında hayata gözlerini yuman Kaptan Mustafa Ekizler anısına Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Temmuz 2021 tarihinde Kabotaj Bayramı'nda Kaleiçi İskele Camii yanına heykeli dikildi. Kaptan Mustafa Ekizler'in heykelinin sağ omzuna da kuşlarla ayrı bir bağı olduğu için güvercin sembolü koyuldu. Bölgede çok sevilen ve sayılan deniz kurdunun heykelindeki güvercin bilinmeyen bir zamanda ortadan kayboldu. Ekizler ailesinin durumu belediye yetkililerine haber vermesinin ardından yeni güvercin sembolü heykele monte edildi. Kaptan Ekizler'in torunu Sinem Ekizler (35), geçtiğimiz aylarda Kaleiçi'nde dolaştığı esnada ise dedesinin omzundaki güvercin heykelinin yine yerinde olmadığını gördü. Aile fertleri, ikinci kez üzüntü yaşadı.

Güvercin konuldu, bakımı yapıldı

Yapılan haber sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heykelin hem bakımını yapıp hem de yeni güvercin sembolünü yerine koydu. Heykelin yeni halini gören Sinem Ekizler ve diğer aile yakınları büyük mutluluk yaşadı.

"Çok mutluyuz"

Ekizler ailesi olarak yetkililere teşekkür ettiğini belirten Sinem Ekizler, "Bugün çok mutluyuz. Heykelin bakımı yapılıp daha da parlatılmış. Bu bizi daha çok mutlu etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muhittin Böcek Beyefendiye Ekizler ailesi adına çok teşekkür ederiz. Böyle bir tarihe sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Üçüncü kez olursa bu bizi ailecek yıkar"

Güvercinin tekrar kaybolması konusunda endişelerinin olduğunu da sözlerine ekleyen Ekizler, "Üçüncü kez olursa bu bizi ailecek yıkar. Özellikle beni yıkar. Bu konuda endişe ve tedirginliğimiz var. Çünkü heykel çok açıkta. Umarım buna da bir çözüm bulunur" ifadelerini kullandı.