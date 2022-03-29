Tarihi kaledeki arkeoloji müzesinde Kayseri türküleri yankılandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde Kayseri türküleri seslendirildi.

Tarihi Kayseri Kalesi içindeki müzede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce konser düzenlendi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin, "Germir Bağları", "Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun", "Hunat Mahallesi" türkülerini söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'un da katıldığı konseri, kentteki Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam Merkezi sakinleri de izledi.

Merkezde oluşturulan Ulu Çınar Korosu'nun şefi olan Bilgin'in seslendirdiği türkülere yaşlılar da eşlik etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun AA muhabirine, müzelerin çeşitli kültür varlıklarını içinde barındırdığını, bunları görmenin yanı sıra diğer kültürel etkinlikleri de müzede yaparak vatandaşların buralara ilgisini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Dursun, müze içinde farklı kültürel faaliyetler gerçekleştirmeyi planladıklarını da dile getirdi.