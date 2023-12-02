Tarihi 'Gelin odaları' Tunceli'ye katkı sağlayacak

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan ve milattan önce III. yüzyılın başlarında inşa edildiği düşünülen tarihi 'Gelin odaları' önümüzdeki yıl başlanacak rölöve ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından il turizmine önemli katkı sağlayacak. Projenin son derece önemli olduğunu söyleyen Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezine 3 kilometre mesafede yer alan ve milattan önce III. yüzyılın başlarında inşa edildiği düşünülen gelin odalarının turizmi kazandırılması amacıyla bir süre önce çalışma başlatıldı. Gizli geçitlerle ulaşılabilen ve yapıldığı dönemde yaşamış yönetici elitlerin ve kral mezarlarının bulunduğu alanda rölöve ve çevre düzenlemesi çalışmalarına 2024 yılının ilkbahar mevsiminde başlanması planlanıyor.

İlçeye 3 kilometre uzaklıktan bulunan alanın yerli vatandaşlar tarafından uzun zamandan beri bilindiğini kaydeden Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Son dönemlerde de Bozok Üniversitesinden Serkan Erdoğan hocamızla birlikte burayla ilgili bir çalışma yapılmıştı. Burada Urartular dönemine ait kaya mezarları ve tapınım alanları mevcut. Alana kültür müdürlüğü, müze müdürlüğü ve Fırat Kalkınma Ajansı ile geçen ilkbaharda bir gezi düzenlendi. Burayı hem tanınır hale getirmek hem de projelendirme süreciyle ilgili çalışma başlatıldı. Daha sonra vali bey de destek oldu. Vali bey, kaymakam bey, il kültür müdürlüğü, müze müdürlüğü ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle burayı insanların rahat çıkabileceği alana dönüştürmekle ilgili rölöve çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında merdiven ve yürüyüş yolu yapılarak insanların daha rahat ziyaret edebilecekleri bir alana dönüştürülmesi planlanıyor" dedi.

Turların güzergahı üzerinde yer alıyor

Gelin odalarının Karadeniz'i güneye bağlayan en kestirme yol olan Pülümür anayolu üzerinde bulunduğunu ifade eden Başkan Tosun, "Dolasıyla turların da güzergahı üzerinde olmasından kaynaklı bu alana çok ciddi ilgi olacağını düşünüyorum. Hem insanların burayı görebilmesi hem de tarihi yerlerin korunması açısından yapılacak çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen sözleşme aşamasına gelindi. Önümüzdeki baharda başlanırsa sonbaharda düzenleme çalışmaları bitmiş olacak. Hem ilçemize hem ilimize hem de ülkemiz için farklı bir alan olarak önem arz edecek. Emeği geçen kurumlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.