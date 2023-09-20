Tarihi Eşrefoğlu Camii UNESCO Listesine Alındı

Tarihi Eşrefoğlu Camii'nin bulunduğu Beyşehir'de "UNESCO" sevinci

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan 7 asırlık geçmişe sahip Eşrefoğlu Camisi'nin UNESCO'nun dünya kültür mirası kalıcı listesine alınması ilçede sevinçle karşılandı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye'de UNESCO'nun dünya kültür mirası kalıcı listesine giren ahşap direkli camileri kamuoyuna duyurarak bu konuda müjde bekleyen ilçeleri sevindirmişti.

Müjdenin verildiği yerler arasında Konya'nın Beyşehir ilçesindeki tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin de yer alması ilçede memnuniyetle karşılandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, dün yapılan paylaşımla Eşrefoğlu Camisi'nin de dünya kültür mirası kalıcı listesine girdiğine yönelik açıklamaların Beyşehir ilçesindeki herkes gibi kendilerini de mutlu ettiğini belirtti. Kalıcı listeye girebilmenin geciken bir süreç olmasına rağmen yine de böyle uzun soluklu bir sürecin olacağını bildiklerini ve normal karşıladıklarını anlatan Büyükkafalı, "Yıllar önce yapılan girişimlerle tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin de UNESCO'nun dünya kültür mirası kalıcı listesine alınmasının başvuruları yapıldı. Paydaş olarak katıldığımız toplantılarda ve bununla ilgili görüşmelerden bir sonuç çıkacağını duyduk. En azından geçici listeye alındığı zaman bile çok sevindik. Bunun bile ilçemize, camimize faydası vardı, bunu gördük yıllar içinde. Şimdi tam listeye alınması bize buranın potansiyelinin daha da artacağını gösteriyor" dedi.

İnsanların, özellikle yabancı ziyaretçilerin UNESCO'nun listesinde olan yerleri gezip yakından görmeyi çok istediğini ve buna çok önem verdiklerinin de altını çizen Büyükkafalı, bundan dolayı Eşrefoğlu Camisi'nin yeni süreçte ziyaretçi sayısının daha da artacağını vurgulayarak, "Ama bir o kadar da sorumluluğumuz artacak. Umarım bunun sorumluluğunu başarabilir, en iyi şekilde yerine getirebiliriz. Burayı daha iyi bir hale getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda da birçok sorumluluğumuz var, insanlar daha çok gelecek, yurtdışından görmeye gelecekler, umarım buradaki eksiklikleri bir an önce tamamlarız. Bu konularda da hızlı bir ilerleme bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. Büyükkafalı, Eşrefoğlu Camisi'nin kalıcı listeye girmesinin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından yaşanan bu gelişmenin sosyal medyadaki yansımalarının da kendilerini çok heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini de ifade etti.

"Kalıcı listeye girmesi Eşrefoğlu Camisi'nin ve ilçenin daha da tanınmasına yol açacak"

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Beyşehirli Tarihçi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal da, Eşrefoğlu Camisi'nin 2012 yılında UNESCO'nun dünya kültür mirası geçici listesine dahil edilip alan yönetiminin oluşturulduğuna dikkati çekerek, "Alan yönetiminde kıymetli isimler, bilim adamları, alanın uzmanları, şehrin kanaat önderleri, yerel idare, Beyşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi bu sürece destek verdiler ve alan yönetimi 2012 yılından itibaren çalışmalara başladı. Bununla ilgili çalıştaylar yapıldı, toplantılar yapıldı ve önemli mesafeler alındı" dedi.

Prof. Dr. Muşmal, Eşrefoğlu Camisi'nin kalıcı listeye alınmasının bölgenin tanıtımına da önemli katkılar sunacağını vurgulayarak, "Bu şehrin, eserimizin daha fazla tanınmasına neden olacak, şehre katma değer getirecek ve şehrimizde bulunan diğer eserlerin aynı ölçütlerle aynı kriterlerle korunması için yeni kapılar açacak. Yeni bütçeler oluşturacak, teşvikler gelecek, işte bu nedenle Eşrefoğlu Camisi'nin kalıcı listeye alınmasını çok önemsiyoruz. Geçici listede yer alan tarihi Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu'nun da tarihi camimiz gibi kalıcı listeye alınmasını dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Caminin ziyaretçilerinden Nilgün Akman da Alanya'dan geldiğini belirterek, yollarını Eşrefoğlu Camisi'ni görmek için özellikle Beyşehir'den geçirdiklerini vurgulayarak, "Ben daha önce bir kere görmüştüm. Ama dün UNESCO listesine seri halinde camiler girip içinde de Eşrefoğlu'nu görünce çok mutlu oldum ve burayı tekrar görmek istedim. Mükemmel bir şey, atalarımızdan yadigar. İnşallah iyi korunur" diye konuştu.

Tarihi caminin ziyaretçilerden Kani Coşkun ise Eşrefoğlu Camisi'ni görmek için Beyşehir'e geldiklerini anlatarak, UNESCO'nun kalıcı listesine girmesinin kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.

Camiyi ziyaret eden Şazi Portal da, tarihi camiyi önceden de ziyaret ettiklerini belirterek kalıcı listeye alınmasına çok sevindiklerini söyledi.

Tarihi camiyi ziyaret eden yabancı turistler de Eşrefoğlu Camisi'nin dünya kültür mirası kalıcı listesine dahil edilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, camiyi çok güzel bulup beğendiklerini ve etkilendiklerini dile getirdi.