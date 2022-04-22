Tarihi dokusunu koruyan 'Ortahisar' kültür rotasında

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Trabzon'un merkez ilçesi Ortahisar, tarihi dokusuyla dört mevsim gezginler ve fotoğraf sanatçılarının kültür rotasında yer alıyor.

Yüksek kaya kütlesi üzerinde Yukarı Hisar, İç Kale, Orta Hisar ve Aşağı Hisar diye bölümlere ayrılan, bugüne kadar korunarak gelen surlarıyla dikkati çeken Ortahisar, şehrin en eski yapılarına ev sahipliği yapıyor.

Osmanlı dönemine ait evleri, Arnavut kaldırımlı sokakları, dik yokuşları ve çeşmeleriyle tarihi görünümünü koruyan ilçe, Roma ve Bizans gibi farklı medeniyetlerin izlerini taşıyor.

Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi, Yarımbıyıklıoğlu ve Kundupoğlu Evi'nin yanı sıra mimari yapısıyla dikkati çeken konaklar, Türk kent kültürünün bugün yaşamaya devam eden en önemli yapı taşları olarak yerini koruyor.

Tabakhane ve Zağnospaşa köprüleriyle de tarihin izlerini yansıtan ilçede, 2. Aleksios döneminde kesme taştan dörtgen planlı yaptırılan ve bir süre zindan olarak kullanılan Zağnos Burcu da en önemli kültürel dokular arasında yer alıyor.

Tarihin en eski çağlarından beri zengin kültür mirasına sahip Ortahisar, Kemeraltı ve Bedesten çarşılarının yanı sıra 18. yüzyılda Selçuklu mimarisiyle yapıldığı tahmin edilen tarihi Alacahan'daki yöresel ürünler ve el sanatlarıyla da ilgi görüyor.

Müzeleri, camileri, türbeleri ve hamamlarıyla da ön plana çıkan Ortahisar, kentin tarihi dokusunu nakış gibi işleyerek misafirlerine sunuyor.

"Zengin tarihi mirasımız ziyaretçilerinden daha fazla ilgi görmeye başladı"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, Ortahisar'ın birçok medeniyete beşiklik etmiş, her köşesi tarih kokan bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçenin tarihi ve kalıntılarıyla ilgili de bilgi veren Genç, Osmanlı dönemine ait evlere, konaklara, çeşmelere, köprülere, hamamlara, Zağnos Burcu ve daha nice güzelliğe ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Genç, tarih kokan ilçede her anlamda mirasa sahip çıktıklarını belirterek "Bu zengin tarihi mirasımız her geçen gün ziyaretçilerinden daha fazla ilgi görmeye başladı. Bu durum bizler için oldukça gurur verici. Bu kapsamda baharın gelmesi, Ramazan Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla daha fazla turisti ve gezgini ağırlayacağımıza inanıyoruz." dedi.

"Turistler Alacahan'ı çok beğeniyor"

Turistlerin yoğun olduğu tarihi Alacahan'daki usta öğreticilerden Fatma Açıcı, hanın tarihi ve yöresel el sanatlarıyla Ortahisar ve bölge turizmine hizmet verdiğini söyledi.

Alacahan'ın tarihinin 1800'lü yıllara dayandığını anlatan Açıcı, "Bu tarihi mekanımızda Trabzon'un unutulmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarıyla ilgili kurslarımız var. Burada el sanatlarıyla kadınlarımız çok güzel işler yapıyor ve hanı çok güzel bir noktaya getirdik." diye konuştu.

Açıcı, turistlerin Alacahan'ı çok beğendiklerini vurgulayarak "Yabancı turistler de geliyor halk da geliyor. Ziyaretçilerimiz burayı gerçekten çok beğeniyor." dedi.