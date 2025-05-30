Tarihi Belgelerle Müslümanlara Yönelik Mezalim Sergileniyor

Müslümanlara yönelik mezalim, tarihi belgelerle sergileniyor

ADANA - Adana Kozan'ın ilçesinde Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunları, Müslümanlara yönelik mezalimi, tarihi belgelerle oluşturdukları çiftlik müzesinde sergileyerek anlatıyor.

Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıldönümünde Fransızların Ermenileri ayaklandırması ile gerçekleştirilen Türk ve müslümanlara yönelik mezalim ve katliamlar belgeleriyle müzeye dönüştürülen çiftlikte sergileniyor.

Belgeler yaşananları anlatıyor

Sehlikzade Hasan Efendinin torunu Kemal Sehlikoğlu Genel Kurmay Başkanlığı tarafından açılan arşiv ile yeni belgelerin yayınlandığını kaydetti. Sehlikoğlu," Mutasarrıf vekili Abdullah'ın Kozan'lı Sehlikzade Hasan ile görüşerek elde ettiği bilgiler 3.belgede yer almaktadır. Bu belgeler de Hasan Efendi kendisinin Kozan'da ikamet etmekte iken, işgal yetkililerinin emri ile hükümet tarafından Adana'ya sevk edildiğini, orada gördüğü baskı ve tehditler üzerine firar ederek Kozan'a tekrar geldiğini ve bir süre saklandıktan sonra takip edilmekte olduğunu hissederek bütün mal varlığını ve ticaretini bırakarak Kayseri'ye geldiği anlaşılmakta. Sis kasabasının Fransız işgal yetkilisi Taillardat (Tayyarda) tarafından artırılan baskı ve tehditlerle toplam 39 Müslüman işkence uygulanarak üzerlerinde bulunan paralarına el konulduğu ve hapse atıldıkları, halen tutuklu bulunan bu Türklerin kurtarılması için Sehlikzade Hasan Efendi'nin yardım edilmesini istediği anlatılıyor" dedi.

Kendilerinin burada belgelerle yaşananları halka anlattıklarına dikkat çeken Sehlikoğlu" Fırınlarda yakılan Türk'lerin anlatıldığı mezalim fırının görülmesi gerektiğini, tarihi gerçeklerin anlaşılması için de oluşturdukları müzenin ziyaret edilebileceğini söyledi.