Tarihçi ve yazar Prof. Dr. Zafer Toprak hayatını kaybetti

TARİHÇİ, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak 77 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Tarih Kurumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden olan ve Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Zafer Toprak'ın vefat ettiğini duyurdu. Paylaşımda, "İktisat tarihi başta olmak üzere pek çok alanda kaleme aldığı eserlerle Türk tarihçiliğinde müstesna bir yere sahip olan Bilim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Zafer Toprak'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, mesai arkadaşlarımıza, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.