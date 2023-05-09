Tarihçi Prof. Dr. Kürkçüoğlu, Ermeni mezalimlerini anlatmak için kütüphane ve araştırma merkezi kurdu

TARİHÇİ akademisyen Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu (68), 34 yıl boyunca dünyaya anlattığı Ermenilerin başta Erzurum olmak üzere Doğu'da uyguladıkları mezalimi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden emekli olduktan sonra kurduğu kütüphane ve Türk-Ermeni İlişkileri Merkezi ile sürdürüyor. Lise yıllarından beri biriktirdiği 10 bine yakın kitabın yanı sıra kaleme aldığı eserleri de bağışladığı kütüphanede gönüllü olarak görev yapan Prof. Dr. Kürkçüoğlu, bölgede tespit ettikleri 185 toplu mezardan kazısı yapılan 15'ine ait bilgi ve belgelerle de tarihi gerçekleri ziyaretçilere anlatıyor.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünden 1979 yılında mezun olduktan sonra 1987 yılına kadar tarih öğretmeni olarak görev yapan Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, 1988 yılında araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. Atatürk Üniversitesi'nde Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışmalar yapan, özellikle Ermenilerin başta Erzurum olmak üzere bölge illerinde gerçekleştirdikleri katliamları araştıran Prof. Dr. Kürkçüoğlu, tespit edilen 185 toplu mezardan 15'inde kazı yapılmasını sağladı. Ermenilerin bölgede yaptıkları katliamları toplu mezarlarla dünyaya anlatan Kürkçüoğlu, 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne getirildi.

24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümünde Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada kullanılan 'soykırım' ifadesine tepki gösteren Prof. Dr. Kürkçüoğlu, "Bu konuda yazılmış belgeler, kaynaklar var. Amerika Başkanı önce kendi tarihlerine baksın. Prof. Dr. Justin McCarthy'in 'Ölüm ve Sürgün' eseri bir belge. Diğer taraftan Rus Yarbay Tverdohlebov'un hatıratı bir kaynak, bir belge. Yaptığımız tespitlere göre Erzurum'un yaklaşık 35 bin şehidimiz var, asker-sivil. Ağırlık sivil olmak üzere. 185 toplu mezar tespitimiz var. Yavaş yavaş bunları bilim dünyasına kazandırıyoruz. Bu konuda kaynak önemli, kitap önemli. Justin McCarthy kitabında yaşananları anlatıyor. Bu konuda yerli ve yabancı bir sürü bilim adamının kitapları var. Bilim yalan söylemez ama Ermeniler dünyayı aldatma noktasında maalesef yalan söylüyorlar."