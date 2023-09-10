Tarih Yazdılar

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği konserinde gece boyunca Türk pop müziğine damgasını vurmuş şarkılarının tamamını izleyicilerle hep bir ağızdan seslendiren Evgin, konserini; "Milli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonu olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında bize büyük bir armağan verdiler.

Atatürk'ün kızları, yaşasın Filenin Sultanları, çağdaş Türk kadınının gücü, azmi, kararlılığı ve mücadelesiyle tarih yazdılar" sözlerinin ardından, "Erik Dalı" şarkısını söyleyerek sonlandırdı.