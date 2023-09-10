Tarih Yazdılar
Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği konserde Evgin, Türk pop müziğine damgasını vurmuş şarkılarını izleyicilerle birlikte seslendirdi. Konserinde Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olmasını kutlayan Evgin, Türk kadınının gücü ve mücadelesiyle tarih yazdığını belirtti.
Tarih Yazdılar
Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği konserinde gece boyunca Türk pop müziğine damgasını vurmuş şarkılarının tamamını izleyicilerle hep bir ağızdan seslendiren Evgin, konserini; "Milli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonu olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında bize büyük bir armağan verdiler.
Atatürk'ün kızları, yaşasın Filenin Sultanları, çağdaş Türk kadınının gücü, azmi, kararlılığı ve mücadelesiyle tarih yazdılar" sözlerinin ardından, "Erik Dalı" şarkısını söyleyerek sonlandırdı.