Taptuk Emre Türbe ve Camisi restore edilerek hizmete açıldı

Aksaray Valiliği tarafından restore edilen Taptuk Emre Türbe ve Camisi, açılış töreniyle hizmete açıldı. Vali Hamza Aydoğdu, türbenin şehrin değerlerine güzellik katacağını belirtirken, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ise türbenin kültürel değerleri açısından önemli olduğunu vurguladı.