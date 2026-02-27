ABD'de yarım kalan resim hayalini, kilometrelerce uzakta Türkiye'de gerçeğe dönüştürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tanışıp evlendiği Türk eşiyle 9 yıl önce Düzce'ye yerleşen Alman asıllı Tani Madencioğlu, resimde yarım kalan hayalini katıldığı kursta yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü.

ABD'de doğup büyüyen, 2 çocuk ve 1 torun sahibi 68 yaşındaki ev kadını Madencioğlu'nun resim serüveni çocukluk ve gençlik yıllarında başladı.

Öğrencilik yıllarında elinden kalemi ve fırçayı düşürmeyen Madencioğlu, üniversite eğitimi sırasında tanışıp evlendiği Volkan Madencioğlu ile Türkiye'de yaşamaya karar verdi.

Düzce'ye yerleştikten bir süre sonra hamileliği dolayısıyla ABD'ye dönen, ardından Ankara'ya gelen Madencioğlu çifti, yaklaşık 9 yıl önce Düzce'ye döndü.

Madencioğlu, yarım kalan hayalini tamamlamak için Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) çatısı altında açılan ücretsiz resim kursuna katıldı.

Gençlik yıllarından bugüne kara kalem, sulu boya, akrilik ve yağlı boya teknikleriyle 200'ü aşkın eser ortaya çıkaran Madencioğlu, renklerin büyülü dünyasındaki yolculuğunu 9 yıldır kurs çatısı altında sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Resim yapmak meditasyon gibi, sakinlik ve huzur veren bir şey"

Tani Madencioğlu, AA muhabirine, çocukken sürekli bir şeyler çizip boyadığını, gençlik yıllarında kendisini bu alanda geliştirdiğini söyledi.

Evlendikten sonra uğraşını sürdüremediğini, bunun da içinde ukde kaldığını anlatan Madencioğlu, görümcesinin yönlendirmesiyle katıldığı BELMEK kursunda içindeki resim tutkusunun tekrar açığa çıktığını kaydetti.

Madencioğlu, kurs sayesinde hem teknik becerilerini geliştirdiğini hem de sosyalleştiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada yerimiz geniş ve temiz. Zamanla öğretmenlerden teknikler öğrendim. Birlikte sürekli pratik yaptık. Boya benim kanıma işlemiş. Burada herkes birbiriyle arkadaş oluyor. Bazen toplanıp bir yerlere gidiyoruz. Resim yapmak meditasyon gibi, sakinlik ve huzur veren bir şey. Yeteneğiniz yok mu? Olsun, yine de yapabilirsiniz. Resim yaparken başka bir şey düşünmüyorum, adeta dünya aklımdan çıkıyor. Ne kötü haber ne kötü hava, hepsini unutuyorum, sadece resmime odaklanıyorum."

Resimle ilgilenmeye başladıktan sonra çok yönlü düşünmeye başladığını, sürekli aklına yeni fikirler geldiğini anlatan Madencioğlu, bu yıl ilk kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturacağını belirtti.

Madencioğlu, birçok tekniği denediğinden bahsederek, "İlk önce yağlı boyayla başladım, sonra da akrilik. Resme göre bu değişiyor. Bazen atık malzemeleri de resim yapmak için kullanıyorum. Mesela insanlar ev yaparken laminant, kağıt, plastik gibi parçaları atıyor, ben onları alıyorum. Bazen Akçakoca'da deniz kenarından taşlar toplayıp onların üzerine resim yapıyorum. Gerçekten çok eğlenceli." diye konuştu.