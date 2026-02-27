Haberler

ABD'de yarım kalan resim hayalini, kilometrelerce uzakta Türkiye'de gerçeğe dönüştürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

68 yaşındaki Tani Madencioğlu, Düzce'deki resim kursunda 9 yıl önce yarım kalan hayalini tamamlayarak 200'ü aşkın eser üretti. Kursun kendisine sağladığı teknik gelişim ve sosyal hayat üzerine görüşlerini paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tanışıp evlendiği Türk eşiyle 9 yıl önce Düzce'ye yerleşen Alman asıllı Tani Madencioğlu, resimde yarım kalan hayalini katıldığı kursta yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü.

ABD'de doğup büyüyen, 2 çocuk ve 1 torun sahibi 68 yaşındaki ev kadını Madencioğlu'nun resim serüveni çocukluk ve gençlik yıllarında başladı.

Öğrencilik yıllarında elinden kalemi ve fırçayı düşürmeyen Madencioğlu, üniversite eğitimi sırasında tanışıp evlendiği Volkan Madencioğlu ile Türkiye'de yaşamaya karar verdi.

Düzce'ye yerleştikten bir süre sonra hamileliği dolayısıyla ABD'ye dönen, ardından Ankara'ya gelen Madencioğlu çifti, yaklaşık 9 yıl önce Düzce'ye döndü.

Madencioğlu, yarım kalan hayalini tamamlamak için Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) çatısı altında açılan ücretsiz resim kursuna katıldı.

Gençlik yıllarından bugüne kara kalem, sulu boya, akrilik ve yağlı boya teknikleriyle 200'ü aşkın eser ortaya çıkaran Madencioğlu, renklerin büyülü dünyasındaki yolculuğunu 9 yıldır kurs çatısı altında sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Resim yapmak meditasyon gibi, sakinlik ve huzur veren bir şey"

Tani Madencioğlu, AA muhabirine, çocukken sürekli bir şeyler çizip boyadığını, gençlik yıllarında kendisini bu alanda geliştirdiğini söyledi.

Evlendikten sonra uğraşını sürdüremediğini, bunun da içinde ukde kaldığını anlatan Madencioğlu, görümcesinin yönlendirmesiyle katıldığı BELMEK kursunda içindeki resim tutkusunun tekrar açığa çıktığını kaydetti.

Madencioğlu, kurs sayesinde hem teknik becerilerini geliştirdiğini hem de sosyalleştiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada yerimiz geniş ve temiz. Zamanla öğretmenlerden teknikler öğrendim. Birlikte sürekli pratik yaptık. Boya benim kanıma işlemiş. Burada herkes birbiriyle arkadaş oluyor. Bazen toplanıp bir yerlere gidiyoruz. Resim yapmak meditasyon gibi, sakinlik ve huzur veren bir şey. Yeteneğiniz yok mu? Olsun, yine de yapabilirsiniz. Resim yaparken başka bir şey düşünmüyorum, adeta dünya aklımdan çıkıyor. Ne kötü haber ne kötü hava, hepsini unutuyorum, sadece resmime odaklanıyorum."

Resimle ilgilenmeye başladıktan sonra çok yönlü düşünmeye başladığını, sürekli aklına yeni fikirler geldiğini anlatan Madencioğlu, bu yıl ilk kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturacağını belirtti.

Madencioğlu, birçok tekniği denediğinden bahsederek, "İlk önce yağlı boyayla başladım, sonra da akrilik. Resme göre bu değişiyor. Bazen atık malzemeleri de resim yapmak için kullanıyorum. Mesela insanlar ev yaparken laminant, kağıt, plastik gibi parçaları atıyor, ben onları alıyorum. Bazen Akçakoca'da deniz kenarından taşlar toplayıp onların üzerine resim yapıyorum. Gerçekten çok eğlenceli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile

Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde bile kaybettirir
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Öcalan çağrısında 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var

Öcalan 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin