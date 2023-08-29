Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Başvuruları Başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Talat Sait Halman Çeviri Ödülü için başvurular açıldı. Ödüle nitelikli edebiyat çevirileri başvurabilecek ve ödül alan çevirmene 40 bin liralık nakit destek sağlanacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Talat Sait Halman Çeviri Ödülü için başvurular açılıyor.

Nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla, 9 yıl önce vefat eden Talat Sait Halman anısına verilen ödüle 4 Eylül- 6 Ekim'de başvurular alınacak.

Seçici Kurul tarafından belirlenen ve ödül almaya hak kazanan yapıtın çevirmenine 40 bin liralık nakit desteği sağlanacak.

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan'ın yaptığı seçici kurulda, yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç yer alıyor.

Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı Talat Sait Halman, 2008-2014'te İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Halman anısına verilen ödüle ilişkin detaylı bilgiye ve başvuru formuna iksv.org adresinden ulaşılabilir.