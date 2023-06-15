Talas Musiki Cemiyeti'nden çocuklara ücretsiz bağlama ve gitar kursu

Talas Belediyesi bünyesinde kurulan Talas Musiki Cemiyeti, çocuklara yönelik bağlama ve gitar kursu düzenliyor. Kurs tamamen ücretsiz olacak ve 10-15 yaş grubu arası çocuklar katılabilecek. Kayıtlar 13-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Talas Belediyesi bünyesinde kurulan Talas Musiki Cemiyeti'nin çocuklara yönelik bağlama ve gitar kursuna kayıtlar başladı.

Talas Musiki Cemiyeti'nin Ali Saip Paşa Caddesi girişinde bulunan kurs merkezinde verilecek ve tamamen ücretsiz olacak bağlama kursuna 10-15 yaş grubu arası çocuklar katılabilecek. 13-23 Haziran tarihlerinde devam eden kurs kayıtları için müracaat Musiki Cemiyetine yapılacak.

Konuyla ilgili olarak başvuru yapmak ve bilgi almak isteyenler mesai saatleri dahilinde 0352 437 07 03 numaralı telefonu arayabilecek. - KAYSERİ