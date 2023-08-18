Talas Belediyesi Yaz Konserleri Devam Ediyor

Talas Belediyesi'nin yıl boyunca sürecek 'Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri' çerçevesinde başlattığı yaz akşamları konserlerinden ikincisi hafta sonu gerçekleşecek. Türk Halk Müziği'nin sevilen ikilisi Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu, 20 Ağustos Pazar günü sahne alacak.

Yaptığı birbirinden özel kültürel etkinliklerle dikkat çeken Talas Belediyesi bu hafta sonu da yine türküseverlere özel bir akşam yaşatacak. Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ikinci konser geçen hafta açılışı yapılan Mevlana Meydanındaki amfi tiyatroda 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Saat 20.00'de başlayacak türkü gecesine vatandaşlar yine ücretsiz olarak katılabilecek. - KAYSERİ