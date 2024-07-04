Talas Belediyesi Gezici Kütüphane Okuma Şenliği
Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için düzenlediği Gezici Kütüphane Okuma Şenliği'ni sürdürüyor. Etkinlik kapsamında çocuklar kitap okumanın yanı sıra çeşitli aktivitelerle de buluşuyor.
Talas Belediyesinin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için uygulamaya geçirdiği "Gezici Kütüphane Okuma Şenliği" devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kuruköprü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin dördüncüsü Kamber Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
22 kırsal mahallenin tamamını kapsayacak etkinlikte, kitap okumanın yanı sıra, geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadara pek çok aktivite çocuklarla buluşturuluyor.