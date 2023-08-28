Talas Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Antakya Medeniyetler Korosunu Kayserililerle buluşturacak
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Talas Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Antakya Medeniyetler Korosu'nun vereceği konseri düzenleyerek Kayserililerle buluşturacak. Konser ücretsiz olarak izlenebilecek.
Talas Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu'nu Kayserililerle buluşturacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri" kapsamında gerçekleştirecek konser, yamaç paraşütü iniş alanında saat 21.45'te başlayacak.
Antakya Medeniyetler Korosu'nun 30 Ağustos Çarşamba günü vereceği konser ücretsiz izlenebilecek.
Öte yandan aynı gün Talas Havacılık Kulübü de "Zafer Uçuşu" adı altında model uçak gösterisi gerçekleştirecek.
Yamaç paraşütü iniş alanındaki programda ayrıca yamaç paraşütü gösterisi de düzenlenecek.