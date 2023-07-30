Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tarihi Gölbaşı Meydanı'nda su sarnıcı bakımını inceledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tarihi Gölbaşı Meydanı'nda bulunan su sarnıcında devam eden bakım ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalarla ilçenin kültürel mirası daha da güçlenecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tarihi Gölbaşı Meydanı'nda bulunan su sarnıcında devam eden bakım ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerle birlikte toplamda 166 metre uzunluğa sahip sarnıcı gezen ve yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Yalçın; "Yakın zamanda Talas'ın kültürel mirasına bir yenisini daha kazandıracağız. Yıllardır saklı kalan sarnıçta bakım ve temizlik çalışması yürütüyoruz. Restorasyon çalışmalarıyla birlikte ilçemizin bir değerini daha gün yüzüne çıkartmış olacağız. Şimdiden hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ